betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
327.896
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9649
EURO
6.9505

Trafik canavarı yine yollarda! ortalığı savaş alanına çevirdi ! kaçtı

Trafik magandası bu seferde İstanbul'da görüldü. Olay küçükçekmece'de yaşandı yolda zikzaklar çizerek ve aşırı hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü ve yanındaki arkadaşları kaçarken aynı aileden 4 kişi yaralandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:05
Trafik canavarı yine yollarda! ortalığı savaş alanına çevirdi ! kaçtı

Küçükçekmece'de zikzaklar çizerek ve aşırı hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü ve yanındaki arkadaşları kaçarken aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Halkalı Gümrük Yolu Kanarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CBN 074 plakalı otomobilin sürücüsü yolda zikzaklar çizerek ve aşırı hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kasislere geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan 34 LCK 836 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LCK 836 plakalı minibüs ise 34 LOL 247 plakalı başka bir minibüse çarptı. 34 LOL 247 plakalı minibüsün de bir otomobile çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kazaya neden olan kişiler kaçtı

İddiaya göre, kazaya sebebiyet veren sürücü ve yanında bulunan arkadaşları kaza sonrası yol kenarında bulunan bir sokağa doğru koştu. Kazaya karışan diğer sürücüler ise onları yakalamak için peşinden koştu. Kazaya neden olan kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası kaçıp gittiler

Kazaya karışan minibüs şoförü o anları anlatarak, "Üç dört tane genç zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı. Arabaya çarptı, öbür araçlarda peş peşe çarparak zincirleme kaza oldu. Kaza sonrası kaçıp gittiler. Kaçanlar 4 kişi falandı. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaza sonucu yolda trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale dönerken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 11.03.2020 00:12
Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceTrafik Magandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Ege üniversitesinde İntihar! Profesör 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak
Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak
EGM’den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler
EGM’den koronavirüs provokatörlerine karşı önlem ve yasal işlemler
Yargı paketi ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman meclise geliyor?
Yargı paketi ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman meclise geliyor?
Uzman Çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi mecliste!
Uzman Çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi mecliste!
Türk ve Rus askeri heyetlerinin kritik İdlib toplantısı başladı!
Türk ve Rus askeri heyetlerinin kritik İdlib toplantısı başladı!

Popüler Haberler

Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
Survivor 2020 10 Mart iletişim ödülünü hangi takım kazandı!
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
Ehliyetlerin geçerlilik süreleri ne kadar? Kaç yılda bir yenilenmeli?
Emekliye düşük faiz oranlı 100 bin lira kredi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Zümrüdüanka Nisa kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Bayraktar TB2 teknik Özellikleri? Bayraktar TB2 SİHA özellikleri
İş arayan işsize devletten aylık 900 Lira iş bulma yardımı
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
Koronavirüs bulaşan ülkeler ve ölüm sayıları
MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası devlet destekli konut kredisi avantajları nelerdir? Devlet destekli konut kredisi şartarı
Hizmetçiler dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler'in reyting oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.