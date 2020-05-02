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Trafikte kavga çıktı, 3 kadın sopayla dövüldü

Mersin'de trafikte ilerleyen iki aracın içindeki kişiler arasında kavga çıktı. Aracın birinden inen adam diğer araçtaki 3 kadını sopayla dövdü. Saldırgan adam daha sonra olay yerinden hızla kaçtı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:47
Trafikte kavga çıktı, 3 kadın sopayla dövüldü

Mersin merkeze bağlı Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde trafik kavgası görüntüleri geldi. Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda trafikte seyreden 2 aracın içindeki yolcukar henüz belirllenemeyen bir nedenden yolun ortasında durarak tartışmaya başladılar.

Trafikte kavga çıktı, 3 kadın sopayla dövüldü

Daha sonra araçlardan birinin sürücüsü olduğu tahmin edilen bir kişi diğer arabadaki 3 kadını sopayla dövmeye başladı. O anlar orada bılunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken diğer vatandaşlarda kavgaya tepki gösterdiler.

Trafikte kavga çıktı, 3 kadın sopayla dövüldü

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya bindi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaydan sonra kimliği belirsiz kişi tarafında sopayla darp edilen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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MersinKavgaTrafikSopalı Saldırı
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