TRT'nin 19 Mayıs hatası sosyal medyada tepkiye neden oldu

TRT Haber’de ekrana gelen “Dün Bugün” programında, sunucunun arkasındaki dev ekrana 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun hatası tepkilere neden oldu.

TRT'nin 19 Mayıs hatası sosyal medyada tepkiye neden oldu
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Talihsiz olay TRT ekranlarında meydana geldi. TRT Haber’de Oya Eren’in sunumu ile ekrana gelen “Dün Bugün” programında, milli bayramlar karıştırılarak sunucunun arkasındaki dev ekrana “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” yazıldı.

Anons sonrası araya giren VTR’de yaptığı skandalı fark eden reji ekibi ise hemen durumu düzeltti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

TRT Haber'in durumu hemen fark edip düzeltiği bu hatasına sosyal medyada tepki yağıyor.

TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT'den yapılan açıklamada hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personele soruşturma açıldığı bildirildi

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 20:32

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