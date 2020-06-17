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Trump'ın Tehditlerine Almanya Savunma Bakanı'ndan Yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine Almanya Savunma Bakanı'ndan yanıt geldi. Savunma için Almanya'nın yeterince ödeme yapmadığını ve Almanya'da bulunan askerlerini geri çekeceğini söyleyen Trump'ın bu açıklamalarına yanıt Almanya Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:58
Trump'ın Tehditlerine Almanya Savunma Bakanı'ndan Yanıt!
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Trump’ın Tehditlerine Yanıt Almanya’nın Savunma Bakanı’ndan Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın NATO ödemelerine karşı tavrını beğenmediğini ve önemsemediklerini düşündüğünü söyledi. Almanya’daki asker sayısını 25 bine düşüreceğini belirten Trump’a Almanya Savunma Bakanı cevap verdi.

Uzun zamandır Almanya’ya baskı yapan ve savunma harcamalarını arttırmasını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos aylarında da eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell savunma bütçesinin arttırılmaması sonucunda ABD askerlerinin bir kısmını geri çekeceklerine dair tehdit etmişti.

Daha sonra Trump’tan da bir tehdit geldi ve asker sayılarını 25 bine düşüreceklerini, Almanya’nın NATO ödemelerinde önemsiz davrandığını belirtti. Almanya’nın NATO’ya milyonlarca dolar borcu olduğunu söyleyen Trump, ödeme yapılmayacaksa askerlerini çekeceklerini söyledi. Trump’ın bu açıklaması ve tehditlerinin ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer bir toplantıda ABD’nin söyledikleri hakkında değerlendirme de bulundu.

Almanya Savunma Bakanı, Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin bulunma nedeninin ittifakın güvenliği için olduğunu söyledi. Ayrıca ABD’nin kendi güvenliği içinde askerlerin burada olduğunu belirten Almanya Savunma Bakanı tehditlere yanıt niteliğinde açıklamalar yapmış oldu.

ABD ile Almanya Arasında Gerginlik


Amerika belirlenen planlamaya göre Almanya’da toplam 52 bin asker bulundurabiliyor. Uzun zamandır iki ülke NATO çatısı altında yer almaktadır ve anlaşmaya göre milli hasılatlarının yüzde 2 sini savunma harcaması olarak harcamaları gerekmektedir. Almanya ve Rusya arasında da bu nedenle gerginlik mevcuttu.

Almanya Dışişleri Bakanı Trump’ın Açıklamalarını Değerlendirdi

ABD Başkanı Trump’ın Almanya için söyledikleri ile ilgili açıklamanın ardından bir değerlendirme de Almanya Dışişleri Bakanı’ndan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Amerika’nın verdiği kararın ne zaman, nerede ve ne şekilde uygulanacağına dair bir bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Savunma Bakanlığının da konu ile ilgili net bir bilgisi olmadığı belirtildi.

ABD’nin ne yapmak istediğini bilmediklerini ve bekleyeceklerini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, sadece Almanya’nın değil hem Avrupa ülkelerinin hem de ABD’nin güvenliği için askerlerinin olması gerektiğini ve Amerika’nın bu adımı atarak Avrupa’nın da güvenlik için aldığı önlemleri değiştireceğini belirtti. Askerlerini çekmek isterse bu yetki ABD’de bulunuyor diyerek durumu değerlendirdi.

Alman Siyasetçilerden Tepki!

Donald Trump’ın açıklamalarından sonra Almanya’da siyasetçiler büyük tepki gösterdi. Almanya’nın savunma için yeteri kadar harcama yaptığını belirten siyasetçiler, Trump’ın açıklamalarına ve tehditlerine tepki gösterdi.

Salgın sırasında bile savunma için harcama yaptıklarını ve ABD’nin bu tutumunun yanlış olduğunu, sorunların daha da artmasına neden olacağını belirttiler. Baskının kabul edilemez olduğunu ve aradaki ilişkileri yıpratacağını da belirttiler.

Trump Almanya’ya Baskı Uyguluyor

ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine Almanya Başbakanı Angela Merkel’i çağırdı ancak Almanya’dan katılım yapamayacaklarına dair nazikçe bir ret cevabı geldi. Almanya’ya birçok konuda baskı uygulayan ABD, 2018 yılında da mülteciler ile ilgili baskı yapmıştı. Amerikan askerlerinin Almanya içerisinde bulunmasının güvenli olup olmadığına dair Almanya’da büyük bir anket yapıldı. Yapılan ankette %56 oranında güvenilir sonucu çıktı.


Son Güncelleme: 17.06.2020 14:58
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