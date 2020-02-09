TSK'dan İdlib gözlem noktalarına sevkiyatlar yapıldı

Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait farklı birliklerinden gönderilen komando ile paletli zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) yer aldığı askeri konvoy sabah saatlerinde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden askeri personel tarafındaa İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
20 tır ile birlikte indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında gözlem nıoktalarına ulaşırken Türkiye'den yola çıkarak İdlib'e giden askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterilerinde bulundular. Sınıra hareket eden askerler araçlardan inerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.