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TSK'dan İdlib gözlem noktalarına sevkiyatlar yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bugün İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkiyatları gerçekleştirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yapılan sevkiyatların ise tamamlandığı bildirildi.

09 Şubat 2020 Pazar 18:55
TSK'dan İdlib gözlem noktalarına sevkiyatlar yapıldı


Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait farklı birliklerinden gönderilen komando ile paletli zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) yer aldığı askeri konvoy sabah saatlerinde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden askeri personel tarafındaa İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

TSK'dan İdlib gözlem noktalarına sevkiyatlar yapıldı

20 tır ile birlikte indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında gözlem nıoktalarına ulaşırken Türkiye'den yola çıkarak İdlib'e giden askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterilerinde bulundular. Sınıra hareket eden askerler araçlardan inerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

TSK'dan İdlib gözlem noktalarına sevkiyatlar yapıldı

Anahtar Kelimeler:
TSKIdlibGözlem NoktalarıAskeri Sevkiyat
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