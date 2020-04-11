TSK'dan korona önlemli! Yaşanan hareketlilikten dolayı Terhis ve Celp erteleniyor

Milli Savunma Bakanlığı askerlerin terhis ve celp dönemlerinde yaşanan hareketliliğin korona için risk oluşturduğundan dolayı terhis ve celp işlemleri ertelenmesi için bir karar alındığı ancak son sözün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceği bildirildi.

120 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

1 Nisan günü terhis olanların işlemler yapılmıştı. TSK 'da son celp işleminin ise 19 Mart 2020 tarihinde yapıldığı bildirildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken , 60 bin kişinin de askere alındığı bildiridli. Korona salgını sonrası TSK, terhis sırası gelen askerleri 14 gün önceden karantinaya alıyor.

Askere alınanlar ise 14 bin salgın nedeniyle karantinaya alınıyor daha sonra acemi birliğe alınıyordu.

SON SÖZ ERDOĞAN 'IN

TSK bünyesinde yapılan terhis ve celp dönemi değerlendirmesinde , 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte risk oluşturabileceğine dikkat çekildi. Terhislerin ve celplerin kısa süreliğine durdurulması meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın onayına sunulacak.

MSB 'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan'da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan'da terhis ettik. En son 19 Mart'ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER'in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle 'Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım' şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse 'Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım' düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.

Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun."