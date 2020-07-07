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TSK kanunu meclisten geçti

Geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelen TSK kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’ndan geçti. Kanuna göre TSK’daki disiplin ve harekat etkinliği artırıldı.

07 Temmuz 2020 Salı 13:07
TSK kanunu meclisten geçti
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) disiplin ve harekat etkinliğini artırmayı amaçlayan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Milli Savunma Komisyonu’na getirilmişti. Komisyonda görüşülen kanun teklifi meclise sunularak kabul edildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu tarafından meclise sunulan kanun teklifinde şu ifadeler yer alıyor:

  • Astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan askerlerin rütbe yaşı 55’ten 60’a uzadı.
  • Muvazzaf astsubayların arasında yedek subaylık birimi de eklendi.
  • Suriye için Gaziantep ve Hatay’da görev yapanların geçici görev gündelikleri azami süreden uzak kalacak.
  • Sözleşmeli olan er ve erbaşlar, mesai sonrasında ve hafta sonlarında görev yerlerinden ayrılabilecek.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaşı 55 iken 60 oldu.
  • Disiplin amirleri, er ve erbaşlara hizmetten men etme cezası verme gibi bir hakka sahip olacak.
  • Amiralleri ve generalleri kapsayan disiplin süreçlerini ise Milli Savunma Bakanlığı yapacak.

Son Güncelleme: 07.07.2020 13:07
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