TSK kanunu meclisten geçti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu tarafından meclise sunulan kanun teklifinde şu ifadeler yer alıyor:
- Astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan askerlerin rütbe yaşı 55’ten 60’a uzadı.
- Muvazzaf astsubayların arasında yedek subaylık birimi de eklendi.
- Suriye için Gaziantep ve Hatay’da görev yapanların geçici görev gündelikleri azami süreden uzak kalacak.
- Sözleşmeli olan er ve erbaşlar, mesai sonrasında ve hafta sonlarında görev yerlerinden ayrılabilecek.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaşı 55 iken 60 oldu.
- Disiplin amirleri, er ve erbaşlara hizmetten men etme cezası verme gibi bir hakka sahip olacak.
- Amiralleri ve generalleri kapsayan disiplin süreçlerini ise Milli Savunma Bakanlığı yapacak.
Son Güncelleme: 07.07.2020 13:07