TSK mensuplarından Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bir dönem Türk Kara Kuvvetleri 41'inci komutanı olarak görev yapan Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalman'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada koronavirüsü salgınından öldü iddiaları ortaya atıldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü 80 yaşında hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğu öne sürülmesinin ardından Yalman'ın eşi ve kardeşinin de karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Yalman'ın ölümünden önce yapılan testin negatif çıktığı iddia edilirken Emekli orgeneral Yalman, sağlık sorunları nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden Aytaç Yalman'ın koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiği konuşulsa da henüz bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Aytaç Yalman 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunarak 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerine getirildi.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atandı. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükseldi ve K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı görevlerini icra etti. 1995 – 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı'atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına, 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. Son olarak 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.