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TSK resmi üniformaları değişti; Yeni üniformalardaki bere detayı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) resmi üniformalarında değişikliğe gidilerek şapka yerine bere takılmaya başlandı. Yeni üniformayı ise ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler giydi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:21
TSK resmi üniformaları değişti; Yeni üniformalardaki bere detayı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başladı. Resmi üniformalar üzerinde detaylı bir çalışmanın ardından yapılan değişiklikte "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

TSK resmi üniformaları değişti

TSK'da başlatılan yeni uygulamanın ilk değikliğini ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende giyerek sergiledi.

TSK resmi üniformaları değişti

Milli Savunma Bakanlığının öngördüğü değişiklikte bundan sonra artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacaklar. Daha önce sadece eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlanırken haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı belirtildi.

TSK resmi üniformaları değişti

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TSKYeni üniformaBereYaşar GülerGenelkurmay Başkanı
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