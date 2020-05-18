TSK teröristlere göz açtırmıyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücade sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ;
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HP8sYw3usR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020