TSK teröristlere göz açtırmıyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK teröristlere göz açtırmıyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Abone Ol:

Terör örgütleriyle mücade sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ;

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.


YORUM EKLE
Gönder