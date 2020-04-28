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TSK teröristlere göz açtırmıyor!

TSK terör unsurlarına göz açtırmıyor. Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre barış pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Nisan 2020 Salı 16:52
TSK teröristlere göz açtırmıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle verdiği mücadele de teröristlere göz açtırmıyor.Son olarak Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre barış pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Fırat’ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 26 km güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatarla atışları ile taciz ateşi açılmış bir başka istikametten ise sızma girişiminde bulunulmuştur.

Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 10-15 kadar PKK/YPG’li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirilmiştir.

PKK/YPG’li teröristlerin mevzilerimize makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve aynı bölgede bir başka istikametten terörist unsurların mevzilerimize yaklaşmaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır.

İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildiği ve 4 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmemiştir.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
TSKBarış PınarıTeröre Darbe
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