TSK, yeni Kaplan paletli tip tanksavar aracına kavuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticisi olan FNSS arasında imzalanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan 'Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi' kapsamında daha önceden test edilerek başarılı sonuçlar elde edilen Kaplan paletli tip tanksavarlar yarın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Bu yıl düzenlenen Savunma Sanayii Fuarında ilk kez sergilenen tanksavar, zorlu performans ve atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları karşılanması amacıyla üretilen ve TSK envanterine geçecek olan Kaplan paletli tanksavar füzeleri muharebe etkinliğini artıracak şekilde, özel geliştirilen tanksavar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre edildi.

Projeyle paletli ve tekerlekli olmak üzere toplamda 260 tanksavar sistemi kullanıma sunulacağı ve seri üretimlerinin de 2021'de tamamlanacağı kaydedildi.

Üretici firma FNSS, paletli tipi Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" olarak geliştirirken, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak sunacak. Kaplan ayrıca dünya ordularındaki benzerleri arasında en moden dizayna sahip olmakla birlikte özellikleri arasında mayın ve zırh koruması bulunuyor. Tanksavar düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak ta oldukça fazla dikkat çekiyor.