TSK'daki koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vaka Sayısı Açıklandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan korona virüs vakalarının sayısını söyledi. Terörle mücadelenin tam gaz devam ettiğini belirten Hulusi Akar, Ocak ayından itibaren toplam 1411 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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