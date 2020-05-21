TSK'daki koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vaka Sayısı Açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan korona virüs vakalarının sayısını söyledi. Terörle mücadelenin tam gaz devam ettiğini belirten Hulusi Akar, Ocak ayından itibaren toplam 1411 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Korona virüs ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Akar, dünya üzerinde yer alan bütün ordular içerisinde bizim ordumuzda vaka sayısının oldukça az olduğunu söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Bakan Hulusi Akar, 35 milyon maske, 500 bin civarı tulumun ve 160 ton dezenfektanın üretildiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ulaştırıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu anda 156 pozitif vaka olduğunu söyledi. Operasyon bölgelerine sıçramasından korktuklarını belirten Akar, böyle bir durumla karşılaşmamanın büyük bir başarı olduğunu da vurguladı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:19