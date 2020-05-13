Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti! 15 yaşındaki çocuk vurularak öldü

Uşak'ta bir köyde göl kenarında tüfekle oyun oynayan arkadaş grubunda 15 yaşındaki Kadir A. isimli çocuk vurularak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tüfekle oyunun sonu korkunç bitti! 15 yaşındaki çocuk vurularak öldü
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Korkunç olay Uşak'ta yaşandı.Uşak Sirge köyünde bir grup çocuk gölet kenarında ellerine geçirdikleri av tüfeği ile oyun oynarken tüfeğin birden bire ateş alması sonucunda 15 yaşındaki Kadir A. isimli çocuklu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tüfek seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİNİN GÖRÜNTÜLERİNE YÜREK DAYANMAZ
Olay sonrası çocukların yakınlarının kameralara yansıyan görüntüleri ise yürek burktu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden Kadir A.’yı ‘kazara’ vurduğu iddia edilen H.Y. ile E.C.S.’yi gözaltına alırken olay esnasında kullanıldığı öne sürülen av tüfeğinin henüz bulunamadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı başlattığı çalışma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 00:35

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