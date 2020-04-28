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Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti

Korona virüs ile mücadelede kahramanca en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızdan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden Tuğba Kuşdemir (35) korona virüs hastalığına karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.

28 Nisan 2020 Salı 15:46
Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti

Korona virüs salgın hastalığı ile amansız ve en safta kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızdan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden Tuğba Kuşdemir (35) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hemşire Tuğba Kuşdemir'in tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 tanısıyla 30 gündür hastanede tedavi altında bulunduğu, son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde yattığı belirtildi.

Daha önce kanser tedavisi de gören ve bu hastalığı yenerek hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Tuğba HemşireBalıkesir Atatürk Şehir Hastanesi H
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