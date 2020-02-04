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TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı sonu itibari ile Türkiye'nin nüfus oranını açıkladı. Son verilere göre nüfus 83 milyonu aşarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.

04 Şubat 2020 Salı 11:41
TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu aştı

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Son verilere göre ise Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artış gösterdi ve 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Buna göre Türkiye'de nüfus oranında erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurak kaydedilirken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi olarak belirlendi. Böylelikle nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturmuş oldu.

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 olarak kaydedilirken 2019 yılında binde 13,9 olarak belirlenmiş oldu ve il-ilçe merkezlerinde yaşayanların oranlarıda yüzde 92,8 olarak açıklandı. Türkiye'de 2018 yılında %92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında %92,8 oldu.

İstanbulun nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişi oldu

TÜİK verilerinde göre İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artış gösterdi ve 15 milyon 519 bin 267 kişiye yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli ise nüfusu en az olan İl olarak belirlendi. Tunceli son verilerde 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olarak kaydedilirken, Tunceli'yi; 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti. 

Ortanca yaş 2019 yılında 32,4'e yükseldi

Türkiye'nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında ise doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın ise daha fazla yükseldiği görüldü. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biri olarak hesaplandığı için değerlendirmelerde Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldiği görülmüş oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği belirtildi.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8

Çalışma çağı olan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükselirken çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e geriledi. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.

Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller olarak kaydedildi.


 

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