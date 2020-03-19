Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek!

Korona virüs salgının dünyadaki tüm ülkelerdeki insanları derinden etkiledi.Bir çok amansız salgın ile mücadelede sert tedbirler almak zorunda kaldı. Bu amansız salgın ile mücadele kuşkusuz en iş sağlık çalışanlarına düşmektedir. 24 saat boyunca hayatlarını riske atarak bu amansız salgın ile mücadele etmekdir sağlık çalışanları.

Bunun farkında olan Türkiye saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkışladı.Sosyal medya üzerinden de yediden yetmişe herkesin paylaşımları sağlık çalışanları içindi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı..

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Q0XBlxaJwF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinde yaptığı çağrının ardından sağlık çalışanları tüm yurtta alkışlandı.

ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR MESAJI



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.