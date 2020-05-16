Tümamiral Cihat Yaycı kimdir? Hangi göreve atanmıştır ?

16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tümamiral Cihat Yaycı Genel Kurmay Başkanlığı emrine atandı.

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI KİMDİR?

Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu, 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü.

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI HANGİ GÖREVE ATANDI?

FETÖMETRE''Yİ GELİŞTİRDİ

FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan Tümamiral Cihat Yaycı Genel Kurmay Başkanlığı emrine atandı.

Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ’cüleri ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak da biliniyor.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Tümamiral YAYCI, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral YAYCI bayan Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.