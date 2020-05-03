Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu

35 il plaka koduna sahip olan ve Türkiye'de batının incisi olarak anılan İzmir hakkında yeni bir etkinlik başlatıldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerden dolayı bu gün ile ilgili planlanan etkinliklerin yapılmayacağını belirten Belediye Başkanı Tunç Soyer, etkinliklerin 2021 yılında başlayacağını söyledi.

Başkan Tunç Soyer, 35 il plaka kodundan yola çıkılarak başlatılan bu etkinlik hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku ve demokrasi demektir. O nedenle dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günü'müz kutlu olsun."



