İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' olarak ilan etti. Soyer ayrıca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkinliklerin önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:26
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu

35 il plaka koduna sahip olan ve Türkiye'de batının incisi olarak anılan İzmir hakkında yeni bir etkinlik başlatıldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu

Yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerden dolayı bu gün ile ilgili planlanan etkinliklerin yapılmayacağını belirten Belediye Başkanı Tunç Soyer, etkinliklerin 2021 yılında başlayacağını söyledi.

Başkan Tunç Soyer, 35 il plaka kodundan yola çıkılarak başlatılan bu etkinlik hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku ve demokrasi demektir. O nedenle dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günü'müz kutlu olsun."

Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu


 

Anahtar Kelimeler:
İzmirTunç Soyer3 MayısDünya Izmirliler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da akşam ezanı yanlış saatte okundu, Müftülük oruç bozmayın diye anons geçti
Samsun'da akşam ezanı yanlış saatte okundu, Müftülük oruç bozmayın diye anons geçti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Bugün TV’de ne var? 3 Mayıs 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Bugün TV’de neler var? 14 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Ceza İnfaz ve ceza indirim düzenlemesi TBMM'de kabul edildi!
MSB PERTEM 2020 yılı sözleşmeli er alımı ertelendi!
Normalleşme AVM’lerde nasıl başlayacak? Alışveriş merkezlerinde koronavirüs kuralları neler olacak?
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?
Evde Yoğurt ne kadar sürede mayalanır, evde güzel yoğurt yapmanın püf noktaları
Düşük kredi notu en kolay nasıl düzeltilir?
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama
Aynen Aynen dizisi bitti mi?
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.