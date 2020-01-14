Tunceli'de günlerdir aranan Gülistan ile ilgili son gelişme; İntihar mektubu bulundu

Tunceli'de 10 gün önce kaybolan Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmaları devamederken son dakika gelişmesi yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tunceli Valisi, Tunceli Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği arama çalışmalarında Gülistan Doku’nun kaldığı yurt odasında genç kıza ait bir intihar mektubu olduğu değerlendirilen not bulundu.

Buna istinaden yapılan çalışmalarda Gülistan’ın intihar etmiş olabileceği düşünülen yerde de polis dalgıçları bazı notlar ve isminin bulunduğu bir reçete ile bir arkadaşından ödünç olarak aldığı kaydedilen makas bulundu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan'ın kuzeni Osman Filiz, bulunan not ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kağıtta ‘Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler’ yazıyordu. Böyle yazmış ve imzasını atmış. Üzerinde tarih yoktu. Bu notu bulunca arkadaşlarını çağırdık. Bu sırada Gülistan’ın ablası da ‘İntihar etmiş’ diye ağlamaya başladı. Ama Gülistan’ın arkadaşları gelince bu nota güldüler. ‘Bu bir sene önce yazılmış bir not’ dediler. Şaka amaçlı yazılmış bu not. Yazılar da zor okunuyordu zaten. Kağıt buruş buruştu. Yurda polisler geldiğinde bu notu zabıtla polise teslim ettik.” diye konuştu.