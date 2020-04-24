İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98791
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9708
STERLİN
8.6150
EURO
7.5188

Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavi altına alınan 8 hasta taburcu edildi. Böylece kentte koronavirüs vaka sayısı '0' olarak kaydedildi.

24 Nisan 2020 Cuma 13:27
Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de yeni tip koronavirüğs salgına yakalanan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 vatandaş tedavi altına alınmıştı. tedavileri başarılı geçen ve sağlığına kavuşan 8 kişi taburcu olarak hastaneden ayrıldılar. Böylelikle Tunceli, koronavirüs vakası bulunmayan tek şehrimiz durumunda oldu.

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" denildi. Yayınlanan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntüler de yer aldı.

Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı


 

Son Güncelleme: 24.04.2020 13:29
Anahtar Kelimeler:
TunceliKoronavirüsVakaTaburcuTunceli Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları
Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?
Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?
Genç YouTuber'ların kazançları mercek altında
Genç YouTuber'ların kazançları mercek altında
Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak vefat etti
Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak vefat etti

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
Mustafa Koçak kimdir? Ölüm orucunun 297. Gününde ölen Mustafa Koçak neden öldü?
Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programından ne kadar maaş alıyor?
Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yok, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı veren kurumlar
Odun kömür yardımı yapan kurum, kuruluşlar ve belediyelerin yakacak yardımları
Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
2020 Bimcell Ramazan ayı bedava konuşma ve internet kampanyaları
Şehirler arası seyahat izin belgesini kimler alabilir, şartları nelerdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hurşit öldü mü? Edho Haydar Şişman diziden neden ayrıldı?
Yeni iPhone SE özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Kurasız TOKİ Konut satışlarına başvurular nereden, nasıl yapılır? Toki Kurasız ev satış şartları nelerdir?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Evde alkolsüz limon kolonyası nasıl yapılır? Alkolsüz kolonya dezenfekte eder mi?
Sahurda ne yenirse gün boyu tok tutar?
Survivor 2020 56. Bölüm tanıtım fragmanı 24 Nisan Cuma
Restoranlar, cafeler, işyerleri ne zaman açılacak? Seyahat yasakları ne zaman kalkacak?
Sar Başa filmi nerede çekildi? Sar Başa filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.