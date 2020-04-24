Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de yeni tip koronavirüğs salgına yakalanan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 vatandaş tedavi altına alınmıştı. tedavileri başarılı geçen ve sağlığına kavuşan 8 kişi taburcu olarak hastaneden ayrıldılar. Böylelikle Tunceli, koronavirüs vakası bulunmayan tek şehrimiz durumunda oldu.

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" denildi. Yayınlanan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntüler de yer aldı.



