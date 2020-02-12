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Türk-Alman işbirliğinde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Türkiye ve Almanya polislerinin eş zamanlı olarak düzenledikleri dolandırıcılık operasyonlarında 5'i Alman vatandaşı olmak üzere 36 şüpheli gözaltına alındı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:40
Türk-Alman işbirliğinde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı ortak bir operasyon düzenlediler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), Ülkede şirket kuran F.Ö. isimli bir kişinin liderliğindeki suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkeziyle Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşları dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalarla birlikte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Türkiye'de 28, Almanya'da ise 21 adrese baskınlar yapıldı.

Şebekenin, mağdurları tarafından verilen ifadeler doğrultusunda söz konusu hırsızlık çetesi tarafından takip edildikleri hayatlarıyla birlikte mal varlıklarının tehlikede olduklarını belirtmeleri üzerine mağdurların çete taraından 3 milyon Euro dolandırıldıkları anlaşıldı. Almanya'da başlatılan soruşturma kapsamında ise 2 Alman uyruklu şüphelinin operasyon ile yakalanması sağlandı. Almanya Federal polis teşkilatı ile KOM Daire Başkanlığı arasında yapılan bilgi alış verişi sonucunda ise 5'i Alman Vatandaşı olmak üzere toplam 36 şüpheli Almanya ülkesinde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı.

TÜRK-ALMAN işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan çalışmaların takibi amacıyla her iki ülkeden birer görevlinin karşılıklı olarak diğer ülkede görevlendirildiği öğrenilirken söz konusu operasyonun Mali Suçlar alanında gerçekleştirilen ilk uluslararası eş zamanlı operasyon olduğu belirtildi.

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TürkiyeAlmanyaOrtak OperasyonDolandırcılık Operasyonu
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