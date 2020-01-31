Türk Bayrağını yırtan Yunan vekile Başsavcılık soruşturma başlattı

Avrupa Parlementosu (AP) Genel Kurulu görüşmelerinde kürsüde konuşma yaptığı sırada elinde bulundurduğu Türk Bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Logas'a karşı tepkiler büyümeye devam ediyor. AP Başkanını Millletvekili hakkında yaptırım kararı almasının ardından Ankara Başsavcılığı'da resen soruşturma başlattı.

'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı ve Yunanistan Milletvekili Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.