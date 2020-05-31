Türk edebiyatı yasta! En önemli felsefe yazarlarından Oruç Aruoba vefat etti, Oruç Aruoba kimdir?

Türkiye’nin en önemli felsefe yazarlarından biri olan Türk edebiyatına yazılarıyla hayat veren Oruç Aruoba yaşamını yitirdi. Peki, Oruç Aruoba kimdir? İşte akademisyen, yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba'nın biyografisi..

Türk edebiyatı yasta! En önemli felsefe yazarlarından Oruç Aruoba vefat etti, Oruç Aruoba kimdir?
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Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olan ve en önemli felsefe yazarları arasına adını yazdıran Oruç Aruoba, yaşamını yitirdi. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Oruç Aruoba'nın yaşamı merak edilirken, biyografisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.. Oruç Aruoba kimdir? Eserleri nelerdir?

Kariyerine önce akademisyen olarak başlayan ve yaşamı boyunca yazıları, şiirleri ve felsefi düşünceleri ile birlikte Türk edebiyatına hayat veren Oruç Aruoba, 72 yaşında hayata gözlerini yumarken önemli yazarımızın ölüm haberi herkesi yasa boğdu.

Türk edebiyat tarihinde 'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak bilinen Oruç Aruoba'nın vefatını Metis Yayınları, "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle sevenlerine duyuruldu.

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

Oruç Aruoba kimdir?

1948 yılında Karamürsel’de doğan Oruç Aruoba, TED Ankara Koleji’ni bitirdi. ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yine Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Oruç Aruoba, burada felsefe bilim uzmanlığı görevini aldı. 

1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamlayan Aruoba, süreç boyunca Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayınlandı.

Akademik hayatı boyunca; Epistemoloji, etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein konuları üzerine çalışmalar yapan Aruoba, bu çalışmalarına günümüzde devam ediyordu. Şiir sanatına yönelmiş ve Heidegger’in şiire olan yaklaşımını; “Ona göre insanın temel sözü şiirdir. Çünkü insan yaşayan, dünyanın içinde olan, diğer insanlarla ilişkisini dil aracılığıyla kuran varlıktır. İnsanın bütün etkinliklerinde yer alan, içinde yaşadığı dil ile (tarihsel olarak da) içinde yaşadığı varoluş arasında kurduğu temel anlam ilişkisi, şiirde ortaya çıkar. İnsanın bilinen bütün tarihi boyunca çeşitli biçimlerde görülen “şiir” adı verilen dilsel kuruluşlar, bu temel ilişkiyi ortaya koymaya (dile getirmeye) çalışan insan yöneliminin ürünleridir. Heidegger de buna ulaşmaya, (anlamlandırmaya, yorumlamaya) insanın dünya ile ve diğer insarlarla olan ilişkisini ilk biçimiyle yeniden kavramaya çalışır.” şeklinde değerlendirmiştir.

Oruç Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini de Türkçeye kazandırmıştır. Wittgenstein’ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirmiştir. Aynı zamanda Aruoba, Japon edebiyatı kökenli bir şiir türü olan haiku’nun, Türk edebiyatındaki temsilcilerinden de biridir. Yazar, Nietzsche'nin “Antichrist” eserini de Almanca'dan Türkçe'ye kazandırmıştır

ORÇ ARUOBA'NIN ESERLERİ

- Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990, Metis Yayınları

- De ki İşte, 1990, Metis Yayınları

- Yürüme, 1992, Metis Yayınları

- Hani, 1993, Metis Yayınları

- Ol/An, 1994, şiir, Metis Yayınları

- Kesik Esin/tiler, 1994, şiir, Metis Yayınları

- Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir, Metis Yayınları

- Sayıklamalar, 1994, şiir, Metis Yayınları

- Uzak, 1995, Metis Yayınları

- Yakın, 1997,Metis Yayınları

- Ne Ki Hiç, 1997, haikular, Varlık Yayınları

- İle, 1998, Metis Yayınları

- Çengelköy Defteri, 2001, Metis Yayınları

- Zilif, 2002, Sel Yayınları

- Doğançay’ın Çınarları, 2004, şiir, Metis Yayınları

- Benlik, 2005, Metis Yayınları

- Meşe Fısıltıları 2007, Metis Yayınları

- David Hume’un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974

- Nesnenin Bağlantısallığı (Hume – Kant- Wittgenstein), 1979

- A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976

- The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988


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