Türk Hava Yolları ücretsiz bilet mi veriyor? THY bedava bilet sosyal medya haberlerine açıklama!

Türk Hava Yolları’nın ücretsiz bilet verdiği iddialarına ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklamalarda bulundu. Üstün, sosyal medyada gündem olan bedava bilet iddialarına ilişkin paylaşımları yalanladı.
‘’Sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatırız.’’
THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medyadan THY ismini kullanıp ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini belirtti. Üstün, güvenlik açısından da ‘’Bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.’’ ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 29.02.2020 17:35