Türk Kadınlar Konseyi Derneği, eski Çevre Bakanı İmren Aykut'u yılın annesi seçti

Türk Kadınlar Konseyi Deneği, Anneler Günü için bu yıl eski Çevre Bakanı İmren Aykut’u yılın annesi seçtiğini açıkladı.

TKKB Genel Başkanı Fatma Fatoş İnal, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, İmren Aykut’un seçilmiş ilk kadın bakan olduğuna değinerek yaşamı boyunca kimsesiz çocuklara büyük yardımlar yaptığını ve çocuklar için önemli bir sembol olduğunu belirtti. Eski Çevre Bakanı Aykut’un yüzlerce kız çocuğuna annelik yaptığını vurgulayan İnal, ‘’Sayın İmren Aykut, toplumumuzda rol model olan bir Türk kadını olması nedeniyle deneğimiz tarafından yılın annesi seçilmiştir.’’ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 00:37