Türk Kara Kuvvetlerinde acı gün! Orgeneral Dündar, annesini kaybetti

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşayan annesi hayatını kaybetti. Acı haberi alarak Manisa'ya gelen Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladıktan sonra taziyeleri kabul etti.

Türk Kara Kuvvetlerinde acı gün! Orgeneral Dündar, annesini kaybetti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar, hayatını kaybetti. Acı haberi alarak Manisa'ya gelen Orgeneral Dündar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan cenaze töreniyle birlikte annesini son yolculuğuna uğurladı.

Türk Kara Kuvvetlerinde acı gün! Orgeneral Dündar, annesini kaybetti

Bu sabah, annesini toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul eden orgeneral Dündar'ın annesi için düzenlenen cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kardeşi Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Dündar Ailesi ve sevenleri katıldı. 


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