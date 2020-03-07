betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Türk kara sularından Yunan botunu kovalayan ekipten komutanına soru? Yeterli mi komutanım?

Türk kara sularına girmek isteyen Yunan botu Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kovalanarak çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken Türk ekipten komutanına yönelttiği "Yeterli mi komutanım?" sorusu ise dikkatlerden kaçmadı.

07 Mart 2020 Cumartesi 20:51
Türk kara sularından Yunan botunu kovalayan ekipten komutanına soru? Yeterli mi komutanım?

Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen göçmenlere karşı Yunanistan'ın sert müdahalesi devam ederken Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni Türk Sahil Güvenliği tarafından kovalandı. Aksiyon filmi gibi bir kovalamacanın yaşandığı olayın görüntüleri ise Yunan medyası tarafından saniye saniye yayınlandı.

Türk Sahil Güvenlik

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan Sahil Güvenlik botu müdahale etti Göçmenlerinin botunun Yunanlılar tarafından taciz edildiğini gören Türk Sahil Güvenlik ekibi ise duruma hemen müdahalaede bulundu. Göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalışan Yunan botu, Türk ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı.

Türk Sahil Güvenlik

O anlar kameralara yansırken görüntülerde Yunan botuna yarım metre kadar yaklaşan Türk botunu gören Yunan askerinin panik halleride yansıdı. Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında yaşanan kovalamaca sırasında tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanGöçmenSahil GüvenlikKovalamaca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de öğretmenin öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası
KKTC’de öğretmenin öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası
İkinci el araç piyasası toz duman! Fiyatlarda fahiş artış piyasayı zorluyor
İkinci el araç piyasası toz duman! Fiyatlarda fahiş artış piyasayı zorluyor
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Vahşetin böylesi! Denizli'de eşini uykusunda baltayla katlettikten sonra intihar etti
Vahşetin böylesi! Denizli'de eşini uykusunda baltayla katlettikten sonra intihar etti
Faili meçhul cinayette katil kocası çıktı!
Faili meçhul cinayette katil kocası çıktı!
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Çalışan ve çalışamayan annelere devletten 9 Bin TL'yi verilecek devlet yardımları ve detayları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım fragmanı
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Demet Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Karaduman rol aldığı yapımlar
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Fındık destekleme ödeme tarihleri
2020 YKS geç başvuru tarihleri ne zamandır?
Hizmetçiler Gülseren Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Nilay Erdönmez rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Neslihan Gülkaya kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Arslan rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosu kim kimdir? Oyuncu isimleri
Zümrüdüanka Zümrüt ölüyor mu?
Emekliye düşük faiz oranlı 100 bin lira kredi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları
2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri tarihleri
Aydın Adın Korona var öpme şarkısı ile sosyal medyayı sallıyor!
E- Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? E-devlet şifresi alma yolları
İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım? 2020 işsizlik maaşı şartları
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
2020 Steam indirimleri gün ve tarihleri
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Cada De Papel 4. sezon fragmanı yayımlandı!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Çukur Çağatay Erdenet öldü mü? Nejat İşler Çukur'dan ayrılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.