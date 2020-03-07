Türk kara sularından Yunan botunu kovalayan ekipten komutanına soru? Yeterli mi komutanım?

Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen göçmenlere karşı Yunanistan'ın sert müdahalesi devam ederken Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni Türk Sahil Güvenliği tarafından kovalandı. Aksiyon filmi gibi bir kovalamacanın yaşandığı olayın görüntüleri ise Yunan medyası tarafından saniye saniye yayınlandı.
O anlar kameralara yansırken görüntülerde Yunan botuna yarım metre kadar yaklaşan Türk botunu gören Yunan askerinin panik halleride yansıdı. Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında yaşanan kovalamaca sırasında tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.