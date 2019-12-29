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Türk Kızılayı İdlib'deki siviller için yardım seferberliği başlattı

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan İdlib'li siviller için Türk Kızılayı yardım seferberliği başlattı.

29 Aralık 2019 Pazar 12:29
Türk Kızılayı İdlib'deki siviller için yardım seferberliği başlattı

Suriye'de Esed rejimi ile Rusya'nın başlattığı hava saldırısı devam ederken canlarını kurtarmak için kaçan siviller Türkiye sınırına sığınmaya çalışıyorlar. Özellikle Marat El Numan ve Serakip bölgelerinde yoğun bombardıman nedeniyle Suriyeli vatandaşlar evlerini bırakarak sınıra doğru gelmeye başladılar.

Çoğu kadın ve çocuktan oluşan sığınmacılar bölgedeki ağır kış şartlarından dolayı zor zamanlar geçirirken Türk Kızılayıda Suriyelilerin yardım isteklerine cevap vermeye çalışıyor.

İnsani yardım kampanyası başlatan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve ekibi, İdlib'deki aileleri ziyaret ettiler. Öncelik olarak yapılan İdlib ziyaretinde Türk Kızılaya ait "Sevgi Butik"te ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı ve daha sonra Kefer Losin'de kurulan kamp içerisinde bir okulun açılışını gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı ekipleri ayrıca, Killi bölgesinde ise zeytinlik içerisine oluşturulan alanda çadır kurarak ailelere battaniye, gıda ve temel ihtiyaç malzemesi verdi.

İdlib ve çevre bölgelerde yapılan saldırılar nedeniyle son 45 gün içerisinde yaklaşık 1400 insanın hayatını kaybettiğini söyleyen belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Biraz giysi, battaniye ve gıda dağıtımı yapıyoruz. Çadır getirdik ve 500 kadar çadırı bu gelen insanlara bulundukları yerlerde dağıtıp kuracağız. Bizim de özellikle kendi çadır kentlerimizin kapasitesini arttırma gibi planımız var. Türkiye sınırına yakın yerlerde küçük de olsa çadır alanları oluşturuluyor ama şu an İdlib merkezdeyiz ve buraya ciddi bir akın oldu. Bu insanlar uluslararası desteğe muhtaçlar. En azından şu anda bomba yağmıyor. Ümit ediyoruz buralara da çatışmalar sirayet etmez. Koşullar çok ağır." diye konuştu.

Genel Balkan Kınık, ayrıca "İdlib'teki Kara Bulutları İyiliğin Gücüyle Dağıt" adı altında başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşlardan destek istediklerini de belirtti.

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IdlibSuriyeTürk KızılayıYardım Kampanyası
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