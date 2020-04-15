Türk profesörden heyecan yaratan açıklama! 23 Nisan'ı bekleyin

Korona virüs hastalığına karşı çare arayan ve kendini ekibiyle birlikte ilaç ve aşı çalışmalarına adayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan umut veren açıklama gelmişti.Ovalı, güzel haberler için 23 Nisan tarihini işaret etmiş ve o tarihi bekleyin demişti.

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener, Prof. Ovalı'yla yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı:

"Ercüment Ovalı ile herkesin çok merak ettiği koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarını konuştuk.

11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor. O önerileri şunlar:

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Plazmanın tedavide kullanılması yanında asıl önemli çalışmalarından biri de koronavirüse karşı önleyici aşının bulunması.

Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, 'Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek' diyor."

Hürriyet