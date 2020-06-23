Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu

Uzun zamandır Türkiye ve Dünya gündemini zorlayan Ermeni Soykırımının perde arkası gerçekleri Türk Tarih Kurumu tarafından ortaya çıkarıldı. Sözde Ermeni Soykırımı ve etkileri hakkında Türkiye'ye karşı kamuoyu oluşturmak isteyenlerin yüzüne gerçekler tokat gibi çarptı.

5 ayrı dilde sözde soykırım iddialarına cevap

Türk Tarih Kurumu sözde Ermeni Soykırımı iddialarına son noktayı koydu. Türk Tarih Kurumu yeni kaynak ve bilgilerden yararlanarak Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı gerçekleştirdikleri isyan, terör faaliyetleri ve propagandaları belgesel haline getirdi. Bu belgesel 5 farklı dilde hazırlandı. Türkçe, İngilizce, Almanya, Fransızca ve İspanyolca hazırlanan kısa belgeseller Dünya genelinde soykırım iddialarına farklı bir bakış açısı getirecek.

Hazırlanan kısa belgeseller toplam yedi başlıktan oluşmuş ve Youtube gibi sosyal mecralarda tüm Dünya'ya ulaşacak şekilde paylaşılmıştır.