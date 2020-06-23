Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu

Uzun zamandır Türkiye ve Dünya gündemini zorlayan Ermeni Soykırımının perde arkası gerçekleri Türk Tarih Kurumu tarafından ortaya çıkarıldı. Sözde Ermeni Soykırımı ve etkileri hakkında Türkiye'ye karşı kamuoyu oluşturmak isteyenlerin yüzüne gerçekler tokat gibi çarptı.
5 ayrı dilde sözde soykırım iddialarına cevap
Hazırlanan kısa belgeseller toplam yedi başlıktan oluşmuş ve Youtube gibi sosyal mecralarda tüm Dünya'ya ulaşacak şekilde paylaşılmıştır.
- (1915) Terör ve İsyan,
- (1915) Tehcir ve İskan,
- Diaspora, Diplomasi ve Propaganda,
- Asala: Ateş ve Kan,
- Sahte Belgeler ve Gerçekler
- Tarihsiz Diplomasi
- İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim
Son Güncelleme: 23.06.2020 20:13