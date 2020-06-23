İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.433
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5719
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu

23 Haziran 2020 Salı 20:13
Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu
Takip Et:

Uzun zamandır Türkiye ve Dünya gündemini zorlayan Ermeni Soykırımının perde arkası gerçekleri Türk Tarih Kurumu tarafından ortaya çıkarıldı. Sözde Ermeni Soykırımı ve etkileri hakkında Türkiye'ye karşı kamuoyu oluşturmak isteyenlerin yüzüne gerçekler tokat gibi çarptı. 

5 ayrı dilde sözde soykırım iddialarına cevap


Türk Tarih Kurumu sözde Ermeni Soykırımı iddialarına son noktayı koydu. Türk Tarih Kurumu yeni kaynak ve bilgilerden yararlanarak  Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı gerçekleştirdikleri isyan, terör faaliyetleri ve propagandaları belgesel haline getirdi. Bu belgesel 5 farklı dilde hazırlandı. Türkçe, İngilizce, Almanya, Fransızca ve İspanyolca hazırlanan kısa belgeseller  Dünya genelinde soykırım iddialarına farklı bir bakış açısı getirecek. 

Hazırlanan kısa belgeseller toplam yedi başlıktan oluşmuş ve Youtube gibi sosyal mecralarda tüm Dünya'ya ulaşacak şekilde paylaşılmıştır. 

  • (1915) Terör ve İsyan,
  • (1915) Tehcir ve İskan,
  • Diaspora, Diplomasi ve Propaganda,
  • Asala: Ateş ve Kan, 
  • Sahte Belgeler ve Gerçekler
  • Tarihsiz Diplomasi
  • İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim 

Son Güncelleme: 23.06.2020 20:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de yılan dehşeti!
Hakkari'de yılan dehşeti!
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'
Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Popüler Haberler

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Askeri üniforma ile sosyal medya paylaşımı yapmak yasak mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2020 Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.