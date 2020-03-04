betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110785
ALTIN
319.476
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8180
EURO
6.7617

Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon

Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ayrı ülkede yapmış olduğu ortak operasyonlar sonucunda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:53
Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon

Bir Tv kanalında canlı yayınlanan bir programa konuk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Süleyman Soylu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, pek çok soruya cevap verdi.

Yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgiler veren Soylu, yeni bir gelişme olarak Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığından edilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili uluslararası alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, bir organizasyon tespit edildi. Türkiye’nin doğusunda yer alan bazı ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı saptandı.
Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği çerçevesinde Hollanda makamlarıyla irtibata geçerek müşterek soruşturma yürüttü. Yürütülen Soruşturmalarda Türk narkotik polisi ile narkotik polisi, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sonucu, Kazakistan'da 1105, Almanya'da 703, Polonya'da 350, Hollanda'da 171 ve Türkiye'de 55 olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zanlılar hakkında adli süreç başlatıldı.

 

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:38
Anahtar Kelimeler:
Eroin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Taksim Kentsel Tasarım Yarışması katılımları başladı! Kazanana 50 Bin Euro ödül!
İBB Taksim Kentsel Tasarım Yarışması katılımları başladı! Kazanana 50 Bin Euro ödül!
Savcılık, incelemeye aldı, Bahar Kalkanı Harekatı manipülasyon paylaşımlara soruşturma başlatılacak
Savcılık, incelemeye aldı, Bahar Kalkanı Harekatı manipülasyon paylaşımlara soruşturma başlatılacak
CHP'li Engin Özkoç'a soruşturma! Grup Başkanvekili Engin Öztoç kimdir?
CHP'li Engin Özkoç'a soruşturma! Grup Başkanvekili Engin Öztoç kimdir?
TBMM'de olaylı oturum! Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga ettiler
TBMM'de olaylı oturum! Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga ettiler
Yunanistan güvenlik güçleri 1 göçmeni daha öldürdü
Yunanistan güvenlik güçleri 1 göçmeni daha öldürdü
Bahar Kalkanı Harekat alanında 2 asker şehit düştü, 6 asker yaralandı
Bahar Kalkanı Harekat alanında 2 asker şehit düştü, 6 asker yaralandı

Popüler Haberler

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Turgut Alp Kuruluş Osman’a geri gelecek mi? Cengiz Coşkun neden yok?
Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?
Öğretmen Dizisi Tuğrul kimdir? Gerçek adı nedir? Efekan Can hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Nadya diziye veda ediyor! Wilma Elles Arka Sokaklardan neden ayrılıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!
TÜED'den Emekliye 4’lü kazanç talebi! 2020 güncel emekli maaşı gelişmeleri
Emekliye promosyon ödemesi tarihleri belli oldu mu? Banka promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Emekli maaşını taşıma promosyon kampanyaları! Emeklilere 750 TL’ye varan banka promosyon ödemeleri
Mart 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu! İşkur ile 11 ilde bekçi alımı yapılacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.