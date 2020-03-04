Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon

Bir Tv kanalında canlı yayınlanan bir programa konuk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Süleyman Soylu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, pek çok soruya cevap verdi.

Yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgiler veren Soylu, yeni bir gelişme olarak Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığından edilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili uluslararası alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, bir organizasyon tespit edildi. Türkiye’nin doğusunda yer alan bazı ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı saptandı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği çerçevesinde Hollanda makamlarıyla irtibata geçerek müşterek soruşturma yürüttü. Yürütülen Soruşturmalarda Türk narkotik polisi ile narkotik polisi, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



Operasyonlar sonucu, Kazakistan'da 1105, Almanya'da 703, Polonya'da 350, Hollanda'da 171 ve Türkiye'de 55 olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zanlılar hakkında adli süreç başlatıldı.



