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Türk Yıldızları yine nefesleri kesti! 23 Nisan 100.yıla özel özel gösteri

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk yıldızlarının gösterisi yine nefesleri kesti.Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla özel gösteri yaptı.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:42
Türk Yıldızları yine nefesleri kesti! 23 Nisan 100.yıla özel özel gösteri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Gazi Meclisin 100.yaşı dolayısıyla yurdun dört bir yanında çoşkulu kutlamalar yapıldı.Bu kapsamda Türk Yıldızlarının Konya'da yaptığı özel gösteri nefesleri kesti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından hazırlanan özel gösterinin videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı. 
Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz" sözlerine yer verildi.

"Bu özel videomuzla; Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Türk Yıldızları'nın gösterilerinden oluşan 9 dakika 43 saniyelik videosuna yer verildi.

Videonun son bölümünde, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.

İŞTE MUHTEŞEM GÖSTERİ ;

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