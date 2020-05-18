Türkan Saylan 11. ölüm yıldönümünde saygıyla anılıyor, Türkan Saylan kimdir? Neden öldü?

1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Prof. Dr. Türkan Saylan, deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını aldı ve 1976 yılında Lepra (Cüzzam) çalışmalarına başlayarak Saylan Cüzzamla Savaş Derneği'ni kurdu. Bir çok başarılı çalışmaya imza atan ve hayatını mesleğine adayan Türkan Saylan, yurt içi ve yurt dışı bir çok ödüle layık görüldü.

Son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni (ÇYDD) kuran ve derneğin Genel Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Türkan Saylan, kız çocuklarının okumalarına destek olmak için büyük çaba sarfetti. Saylan, lepra (cüzzam) hastalığıyla yıllarca mücadele verdi ve bu çalışmaları nedeniyle Gandi Ödülü'nün sahibi oldu. Saylan, bir grup çalışma arkadaşıyla bir dönem Lepra Hastanesi'ni kurmuştu.

Prof. Dr. Saylan, 2007 yılının Haziran ayından beri sürdürülen Ergenekon Soruşturması kapsamında 13 Nisan sabahı ekipler tarafından evi aranmış ve bu polis araması, uzun süre kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Uzun süredir meme kanserine karşı mücadele eden Türkan Saylan, beş yıldır da düzenli kemoterapi tedavisi görüyordu. Son birkaç yıl karaciğerinde hastalıktan dolayı oluşan ağır hasar nedeniyle ve kan değerleri düşük çıkması son günlerini ziyaretçisiz geçirmesine neden oldu.

İşte, 18 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul'da 74 yaşında hayata veda eden Türkan Saylan'ın hayatı;

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Cumhuriyet döneminin ilk mütahhitlerinden Fasih Galip Bey'dir. Annesi evlendikten sonra Leyla adını alan İsviçreli Lili Mina Raiman'dır. 4 kardeşi vardır. 5 çocuğun en büyüğüdür.

1944-1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve 1946–1953 yıllarında Kandilli Kız Lisesi'nde okudu. 1963'te İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1968 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başlamıştır. 1971'de İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim görmüş, 1974 de Fransa'da 1976'da yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yapmış, 1972'de doçent, 1977'de profesör olmuştur.

1982 – 1987 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1981 – 2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. Prof. Dr. Saylan, 1976 yılında Lepra (Cüzzam) çalışmalarına başlayarak Cüzzamla Savaş Derneğini kurdu.

Prof. Dr. Saylan, 1990'da oluşturulan "İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunda görev aldı ve 1996'ya kadar Müdür Yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. 1995'de mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (KANKEV) kurucusu ve başkanlığını yapan Saylan, İstanbul Tabip Odası ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfının da üyeliğini yaptı.

1986'da kendisine Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilen Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını da üstlenen Saylan, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üye, ayrıca Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nin de üyeliğini yaptı. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer almıştır. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Dermatoloji kliniğinin öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalışmış ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur.

Saylan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçildi ve halen bu görevi sürdürürken,

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de YÖK üyeliğiyle görevlendirilen Saylan'ın bu görevi Şubat 2007'de son erdi. Saylan, 2003-2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2005 yılı başı olarak, toplam 440 yayını bulunan Prof. Dr. Saylan'ın bu yayınlarından 50'si yabancı dergilerde yayımlanmış tıbbi çalışmaları, 204'ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186'sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayımlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirimlerinden oluşuyor.

1957'de evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu. Biri grafiker diğeri hekim iki oğlundan iki torunu vardır. Son 17 yıldır meme kanseri hastası olan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te vefat etti. Vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDD'nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı'nı sürdürmekteydi.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:12