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Türkiye, 23 Nisan coşkusunu balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kutlamaları iptal edilen 23 Nisan coşkusu, balkonlardan saat 21.00'da hep birlikte İstiklal Marşı okunarak yaşandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 22:55
Türkiye, 23 Nisan coşkusunu balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl  koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrılarıyla saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkmaları ve hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızın söylenmesi istendi. 

Türkiye 23 Nisan coşkusunu balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Bu çağrıya kulak veren milyonlarca kişi megakent İstanbul ve diğer bütün şehirlerde 7’den 70’e bütün vatandaşlar ellerine aldıkları bayraklarla balkon ve camlara çıktılar. Saat 21.00'ı gösterdiğinde ise evlerinin balkonlarına ve pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi. Alkışlarla sonlandırılan Marşın ardından Vatandaşlar “kırmızı, beyaz en büyük Türkiye” sloganları attılar.

Türkiye 23 Nisan coşkusunu balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle havai fişek ve ışık gösteleri düzenlendi.

Türkiye 23 Nisan coşkusunu balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Ankara'nın simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için kırmızı-beyaz renklerle aydınlatılırken saat tam 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı. Tüm dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Diğer taraftan Kovid-19 önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.

Türkiye 23 Nisan coşkusunu balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yayınladığı mesajında "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 23.04.2020 23:01
Anahtar Kelimeler:
Türk Bayrağıİstiklal Marşı23 Nisan
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