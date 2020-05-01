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Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert uyardı!

Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert bir dille uyardı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz." denildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:16
Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ni sert uyardı!

Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını her fırsatta dile getiren Birleşik Arap Emirlikleri'nin 30 Nisan tarihli ülkemizi hedef alan ifadelerine karşılık olarak Dışişleri Bakanlığından sert bir uyarı geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklama, darbecilere her türlü desteği veren bir ülkenin ikiyüzlü siyasetini gizleme teşebbüsüdür.

Türkiye, Arap ülkelerinin siyasi birlik ve toprak bütünlüklerine her zaman saygı göstermiş, bu anlayışla Libya'da da meşruiyetin yanında yer almış ve siyasi çözüm çabalarını desteklemiştir. Bu ilkeli tutumumuz devam edecektir

BAE Yönetimi'nin Türkiye hakkında çirkin ve asılsız ithamları, esasen bu ülkenin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtme saikinin ürünüdür. BAE, Libya'daki darbecilere yıllardır silah, askeri malzeme ve paralı asker desteği sağlamaktadır.

BAE'nin sadece Libya'da değil, Yemen, Suriye ve Afrika Boynuzu dahil tüm bölgemizde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı bozucu hareketleri uluslararası toplumun malumudur. Bu bağlamda BAE'nin, El Şebab başta olmak üzere terör örgütlerine ve Yemen'de bölücü faaliyetlere verdiği destek de sır değildir.

HADDİNİZİ BİLİN UYARISI

BAE Yönetimi'ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz.

Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yolunun herhangi bir ayırım gözetmeden sivil halkı hedef alan gayrimeşru çetelerin değil, Libya Siyasi Anlaşmasının ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin desteklenmesinden geçtiğini tekrar vurguluyoruz." dedi.

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