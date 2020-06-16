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Türkiye'de en fazla güvenilen haber kanalları NTV ve Fox TV oldu

Reuters tarafından en güvenilir haber kanalları araştırmasında en fazla güvenilen haber kanalları NTV ve FOX TV oldu. En az güvenilen kaynaklar ise A Haber, Sabah ve Oda TV olarak açıklandı.

16 Haziran 2020 Salı 19:46
Türkiye'de en fazla güvenilen haber kanalları NTV ve Fox TV oldu
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Reuters tarafından yayınlanan 2020 Dijital Haber Raporu’nda 40 farklı ülkede dijital haber takip alışkanlıkları incelendi. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de de dikkatleri çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Söz konusu raporda Türkiye’nin intenete girme oranı yüzde 83 iken, kentleşmiş yerlerde intenet üzerinden haber takibinin yaygın olduğu ancak başlıca haber kaynağının halen televizyon olduğu görülüyor.

En güvenilir kanallar Fox ve NTV oldu


Raporda Türkiye’deki haber kaynakları içerisinden en güvenilir organlar Fox TV ile NTV oldu. Gazeteler arasında en fazla güvene sahip olanlar ise Sözcü ile Cumhuriyet oldu. Güven sıralamasının en altındaki haber kaynaklarıysa A Haber, Sabah ile Oda TV oldu.

Akıllı telefonlar bilgisayarları geride bıraktı

Raporda intenet haberlerine ulaşma konusunda akıllı telefonlar bilgisayarları geçti. 2015 yılında yüzde 65’lik bölümün intenet haberlerine bilgisayar üzerinden erişim sağladığı görülürken, 2020 yılında bu oran yüzde 40’a güncellendi. Akıllı telefonla haber takibi oranı ise 2020 yılında yüzde 72 oldu.

Video haber tüketimi Türkiye’de bir numara

İntenette video haber izleme konusunda Türkiye ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de intenete giren kesimin yüzde 95’i haftada en az bir defa haber videosu izliyor.


Son Güncelleme: 17.06.2020 13:31
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