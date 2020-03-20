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Türkiye'de koronavirüsünden ölen sayısı 4'e yükseldi! Vaka sayısı ise 359 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü salgını ile ilgili son durumu açıkladı. Koca 85 yaşında bir kadının koronavisünden hayatını kaybettiğini açıklarken vaka sayısının da 359'a yükseldiğini duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 00:02
Türkiye'de koronavirüsünden ölen sayısı 4'e yükseldi! Vaka sayısı ise 359 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını giderek büyüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durumu resmi twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Koronavirüsü nedeniyle 85 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 1981 testten 1.912inin poiztif çıktığı ve vaka sayısının 359'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVİD-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. acımız arttı ama başaracağız."

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:05
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