Türkiye'de koronavirüsünden ölen sayısı 4'e yükseldi! Vaka sayısı ise 359 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını giderek büyüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durumu resmi twitter hesabı üzerinden duyurdu.

nedeniyle 85 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 1981 testten 1.912inin poiztif çıktığı venın 359'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVİD-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. acımız arttı ama başaracağız."