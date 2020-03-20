Türkiye'de koronavirüsünden ölen sayısı 4'e yükseldi! Vaka sayısı ise 359 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını giderek büyüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durumu resmi twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVİD-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. acımız arttı ama başaracağız."
Son Güncelleme: 20.03.2020 00:05