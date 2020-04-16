Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'de sağlık sisteminin çalışmalarının ABD ve İngiltere'de daha iyi olduğunu söylemesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki görmesine neden oldu. Kendisine tepki hösteren ve 'yalaka' diyen kişileri ise bir video paylaşarak eleştirdi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma gelen eleştiriler üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir, açıklamasında, "Diyoruz ki hastaneler iyi. Türkiye'de hasta olursan koronadan gideceksin halen kalabileceğin bir yer var. New York'taki gibi bir panik yaşanmıyor. 'Yalaka bunlar' diyor adam. Gerçekten bunları tespit edip almayacaksın abi. Önden seni İngiltere'ye doğru sürelim diyeceksin. Ulan sevin biraz yaa.." ifadelerini kullandı.