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Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında yorumlarda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edilince yayınladığı paylaşımla kendisini linç edenlere adeta ateş püskürdü.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:05
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'de sağlık sisteminin çalışmalarının ABD ve İngiltere'de daha iyi olduğunu söylemesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki görmesine neden oldu. Kendisine tepki hösteren ve 'yalaka' diyen kişileri ise bir video paylaşarak eleştirdi.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma gelen eleştiriler üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir, açıklamasında, "Diyoruz ki hastaneler iyi. Türkiye'de hasta olursan koronadan gideceksin halen kalabileceğin bir yer var. New York'taki gibi bir panik yaşanmıyor. 'Yalaka bunlar' diyor adam. Gerçekten bunları tespit edip almayacaksın abi. Önden seni İngiltere'ye doğru sürelim diyeceksin. Ulan sevin biraz yaa.." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsLinçCüneyt özdemirSağlık Sistemi
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