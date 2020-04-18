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Türkiye gurbetçi vatandaşlarını unutmadı! Ramazan ayın'dan önce ülkeye getirilecekler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada 72 ülkede bulunan Türk vatandaşları ramazan başlamadan ülkeye getirileceğini belirtti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 21:43
Türkiye gurbetçi vatandaşlarını unutmadı! Ramazan ayın'dan önce ülkeye getirilecekler

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, tedavi olanakları iyi olduğu için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu vurgulayarak, 7 milyon vatandaşı getirmenin mümkün olmadığını ancak vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Çavuşoğlu sadece kendi sosyal medya hesabından 5 bin kişiye cevap verdiğini, çağrı merkezinden 50 bin civarında telefona cevap verdiklerini aktardı.
Türkiye'ye dönen vatandaşların karantinada tutulduğu yurtlarda yatak ve oda sayısı olarak sıkıntı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, orada her hizmeti vermek durumunda olduklarını belirterek "Buraya doktor ve sağlık elemanı da verilmeli, testler yapılmalı. Bu kapasite arttığı zaman hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde aksama olabilir" diye konuştu.
Yurtdışında vefat eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin getirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ailesinden biri vefat eden 200'e yakın vatandaşımızı aradık, memnun oluyorlar" ifadelerini kullandı.

342 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde 17 koronavirüs vakası olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Brüksel'de görev yapan bir aşçının hayatını kaybettiğini ifade etti.

116 ÜLKE YARDIM TALEP ETTİ
Uluslararası sistemin güncelliğinin yitirildiğinin ve reforme edilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, uluslararası çok taraflı sağlamak gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, 116 ülkenin Türkiye'den yardım talep ettiğini, 44'üne malzeme desteği verilebildiğini bildirdi.

İİT İCRA KOMİTESİ TOPLANACAK
Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısı üzerine, Kovid-19 nedeniyle önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacağını da dile getirdi.

Son Güncelleme: 19.04.2020 00:05
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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