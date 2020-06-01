Türkiye korona sonrası yeni normale başladı

Dünya çapında yaşanan korona virüs vakalarının ilk olarak 11 mart tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte bir çok tedbir hayatımıza girmişti.

İlk etapta yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durdurulmuş ve şehirler arası seyahat yasakları uygulamaya alınmıştı.

Bununla birlikte eğitim hayatında okullar kapatılmış ve çalışma hayatına ise uzaktan veya esnek çalışma modeline geçilmişti.

Yaşanan bu süreçlerden sonra hastalığın kontrol altına alınmasıyla birlikte 1 haziran tarihinde normale geçiş için karar alan Türkiye bu tarihin gelmesiyle birlikte alınan bir çok sıkı tedbiri kaldırıyor ve korona virüs hastalığı sonrası yeni normale başlıyor.

Bu kapsamda yarından itibaren ;

Ülke içi uçuşlar sıkı tedbirler ile başlıyor

Kamu personeli çalışma hayatına geri dönüyor.

Tren seferleri artırılıyor

Bar , meyhana gibi eğlence mekanları dışında çay bahçesi, restoranlar,plajlar ve milli parklar müşteri kabul etmeye başlıyor.

Okullar kapalı ancak kreşler ve gündüz bakım evleri tedbirlere uymak şartıyla açılıyor.

Konserler kapalı alanlar dışında verilebiliyor.

Diğer yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlere ise izin verilen saatler dışında kısıtlamalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 01:03