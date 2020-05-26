Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması Haziran'da yollara çıkmaya hazırlanıyor

Koronavirüs salgınından normalleşme adımları kapsamında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması geçici olarak durdurdukları seferlerini tekrar başlatma kararı aldı.

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması Haziran'da yollara çıkmaya hazırlanıyor
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Türkiye'de koronavirüs salgınında ilk vakanın görülmesinin ardından hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Alınan tedbirler kapsamında durdurulan seferlen şimdi de normalleşme adımları ile birlikte yeniden açılmaya başlanıyor. Seferlere başlanacak olan tarihler ve alınan tedbirler hakkında açıklama yapan firmalara son olarak 4 büyük otobüs firmasının açıklamaları da eklendi.

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç; koronavirüs tedbirleri ve seyahat kısıtlamalatı nedeniyle durdurkları seferlerin yeniden başlayacağını 'mola bitti' şeklinde duyururken yapılan açıklamada "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan; yolculuk için bilet alımlarında Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden sunulan 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını takip ve tetkik etmek amacıyla (HES) kodu ile gerçekleştirilecek. Ayrıca yolcular giriş-çıkış yasağı olan illere seyahat etmek istediklerinde yanlarında mutlaka "seyahat izin belgesi" bulundurması gerekiyor.


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