Türkiye'nin genç nüfusu Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Türkiye, genç nüfusu ile Avrupa Birliği üyesi olan 20 ülkenin nüfusunu geçti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 olduğu açıklandı.

Türkiye’nin genç nüfusu Avrupa’yı geçti!

Türkiye’nin sahip olduğu 13 milyon genç nüfus; Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Belçika gibi Avrupa Birliği üyesi olan 20 ülkenin toplam nüfusunu geçti. Türkiye, hem toplam nüfusu hem de genç nüfusu açısından Avrupa’nın nüfusuyla önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

7 milyon genç nüfusa sahip olan Birleşik Krallığın bu yıl AB’den ayrılması, bu gruptaki toplam nüfusun 47 milyon 350 bin 474’ye düşmesine neden oldu. Birleşik Krallığın AB’den ayrılmasıyla birlikte AB’nin yüzde 10.7 olan genç nüfusu, yüzde 10,6 oranına geriledi.

Türkiye’yi genç nüfus oranıyla yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve yüzde 12,34 ile Hollanda takip ediyor. Almanya ise AB grubunda en çok genç nüfusa sahip olan ülke olarak aktarıldı. 8 milyon 610 bin 749 genç nüfusa sahip olan Almanya’yı, Fransa ve İtalya takip ediyor. AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranı ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu.

AB üyesi 27 ülke ile Türkiye’nin toplam nüfus, ve genç nüfus oranları şu şekilde:

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:06