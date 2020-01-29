Türkiye'nin sert tepki gösterdiği Ortadoğu planına BM ve AB'den çözüm vurgusu

Yüzyılın anlaşması olarak nitelendirilen Ortadoğu planını canlı yayında tüm dünyaya duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra Filistin cephesinden sonra Türkiye'den de büyük bir tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Trump'ın açıkladığı ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğunu vurgulayarak, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'ün Türkiye için bir kırmızı çizgi oldğu ve İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara Türkiye tarafından kesinlikle izin verilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez." denildi.

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler (), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirirken; Avrupa Birliği'de (AB), taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri konusunda bir çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterirken BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise söz konusu anlaşma dahilinde bir yazılı açıklama yaparak açıklamasında, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığı göz önünde bulundurarak lerini kullandı. Borrell ayrıca, AB'nin tüm sorunların kalıcı ve adil barış sağlayanması yönünde ve anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

