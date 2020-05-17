Türkiye'nin sıcakla mücadelesi! Termometreler en yüksek rakamları gösterdi

Türkiye mevsim normallerinin dışında bir hava sıcaklığı ile mücadele içerisine girdi. Geçtiğimiz perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımın etkisi altında kalan Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde hissediliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde aşırı sıcaklıklar, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere bir çok ilde etkisini gösterdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı ve birkaç gün önce 30 derece gösteren termometreler, dün 47'yi gösterdi.

Aşırı sıcak havaların en çok etkilediği sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydular.

Antalya ve Bursa'dan da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken, Muğla'da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın rekoru olarak kayıtlara geçti. Muğla'nın turizm merkezi olan Marmaris'te, meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana mayısta 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü. Fethiye-Antalya kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfalt eridi.

İlçe esnafından Musa Baturalp, sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün iş yerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 21:04