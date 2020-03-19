Türkiye'nin takip ettiği dava da flaş gelişme! Kadir şeker için istenen ceza belli oldu

Konya'da yaşanan cinayet vakasını Türkiye günlerce konuşmuştu. Kadir Şeker isimli genç, 5 şubat günü akşam saatlerinde parkta darp edilen Ayşe D. isimli kadını kurtarmaya çalışmış, saldırgan sevgili ile Kadir arasında çıkan kavgada Kadir Şeker, kadının sevgilisi Özgür Duran'ı kalbinden şehven bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.
Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
.
Son Güncelleme: 19.03.2020 14:43