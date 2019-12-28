Türkiye'nin yerli otomobilini tasarlayan Türk tasarımcı Murat Günak kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dün Gebze'de bulunan fuaye alanında gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobili Türkiye'nin olduğu kadar tüm Dünya'nın da ilgisini çekti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından büyük bir titizlik ve gizlilikle yürütülen çalışmalar sonrasında dün görücüye çıkan otomobilin tasarımcısı ise merak konusu oldu. İtalyan otomobil tasarım firması 'Pininfarina' ile çalışıldığı için "İtalyan Tasarımlı Yerli Otomobil" diye konuşulan projenin başındaki Türk tasarımcı Murat Günak'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Murak Günak kimdir?

1957 İstanbul'da dopan Murat Günak , Almanya’ya 6-7 yaşlarında ailesiyle birlikte gitmiş fakat ilk öğretim ve lise eğitimi için tekrar İstanbul’a gelmiştir. Burada eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Almanya’ya dönüş yapan Günak, Almanya’da endüstriyel tasarım eğitimi almıştır.

Almanya’da aldığı endüstriyel tasarım eğitiminden sonra ilk iş deneyimini Ford Motor Company’de yapan Murat Günak, bu firmada oldukça fazla kendini geliştirmiş ve Ford’un tasarım ekibinde yer alan Patrick Le Quament tarafından keşfedilmiştir.

Tasarımcı Murat Günak, 1980 yılında Mercedes için çalışmaya başladı ve Mercedes’in W202 kodlu 2000 ve 2007 yılları arasında ürettiği modelini de kendisi tasarladı. 1994 yılında Peugeot’a geçen Günak, bu dönemde Peugeot’un 206 modelinin tasarım aşamasında bulundu. Daha sonra Fransız markanın 607 ve 307 modellerinin tasarım süreçlerinde de bulunan Günak, Volkswagen Grubu’nun tasarımından sorumlu başkanlığına getirildi.

46 yaşında Volkswagen Grubu’nun altında bulunana tüm markaların tasarımından sorumlu olarak burada görev alan Günak o dönemlerde verdiği bir röportajındai “Amacım hayallerimin gerçekleşebileceği bir otomobil dizayn etmek. Bu otomobil herkesin rüyalarına hitap edecek” diye konuşmuş.

Günak, 2011-2013 yılları arasında Fransa’nın “Mia electric” projesinde de çalıştıktan sonra ise Alman elektrikli otomobil ve mobilite şirketi olan Tretbox ve Türk Ono teknoloji, simülasyon şirketlerinde de görev aldı.

Son olarak Günak, 27 Aralık tarihinde tanıtımı yapılan Türkiye’nin yerli otomobilin tasarım ekibine fikirler veren isim olarak adını duyurdu.



