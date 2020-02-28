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Türkiye yasta! İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu

İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Türk askeri şehit düştü. Esed rejimi tarafından yapılan hava saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit düştüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Devletin zirvesi acil toplantı koduyla görüşmeler yaptılar.

28 Şubat 2020 Cuma 10:16
Türkiye yasta! İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri şehit düştüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Açıklamayı, gelişmeleri dakika dakika bildirmek üzere dördüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

Hatay Valisi Doğan, Bölgede saldırı sonrasında yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 32 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktarırken yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

Yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmeleri zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten vali Doğan, bir basın mensubunun "Askerlerimizin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddiaları var." şeklindeki sorusu üzerine, "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir." cevabını verdi.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte acil güvenlik zirvesi toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi sürerken yaptığı bir açıklamada bulundu. Alrun yazılı açıklamasında, yazılı açıklamada, "Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise İdlib'de düzenlene ssaldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir." diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
IdlibSaldırı33 Asker şehit
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