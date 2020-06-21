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Türkiye'de en çok kaçak yapı İzmir'de var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitlerine göre en çok kaçak yapı Çeşme ve Bornova ilçelerinde var. İmar Barışı kapsamında İzmir'deki 2.118 yapının kayıt belgesi iptal edildi.

21 Haziran 2020 Pazar 16:52
Türkiye'de en çok kaçak yapı İzmir'de var.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında Türkiye genelinde denetimlerini sürdürüyor. Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma projesi kapsamında tüm kentlerin kopyasını yapan bakanlık, kaçak yapıları tespit ederek kayıt belgelerini iptal ediyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı incelemelerine göre Türkiye'de en çok kaçak yapı İzmir'de tespit edildi. Buna göre İzmir'deki 404 bin 26 Yapı Kayıt Belgesi'ni inceleyen bakanlık, bu kayıtların 2.118'inin kaçak olduğunu tespit etti. Bu yapıların neden yıkılmadığına dair bilgi almak için 30 ilçe belediyesine ve Valiliğe dilekçe gönderildi. Bu yapıların çoğu Bonova, Urla ve Çeşme'de yer alıyor. Bonova'da 452 kaçak yapı varken, Çeşme'de 649, Urla'da 336 kaçak yapı var. Bu yapıların kayıt belgeleri iptal edildi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 16:52
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