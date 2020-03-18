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Türkiye'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti! Vaka sayısı ise 98'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavakası salgınında ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Bakan, canı yayında yaptığı açıklamada. "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" diye konuştu.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:11
Türkiye'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti! Vaka sayısı ise 98'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika canlı yayına bağlanarak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının kaybedildiğini duyurdu. Koornavirüsü vakaları ile ilgili son durumu açıklayan Bakan Koca, kamuoyu bilgilendirme konuşmasında şu ifadelere yer verdi.


- Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

- İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

- Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi.

- Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır.

- Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

- Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

- Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

- Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Son Güncelleme: 18.03.2020 00:15
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Sağlık BakanlığıSon DurumKoronavirüsüIlk ölüm Vakası
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